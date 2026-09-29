Il Manchester City dichiarato colpevole per tutte le accuse di violazioni finanziarie: l'annuncio shock

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la commissione indipendente, incaricata dalla Premier League di indagare, ha reso noto il suo responso
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2 min

Pubblicato il 29.09.2026, 18:31

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Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, ora è arrivata l'ufficialità da parte della commissione indipendente incaricata dalla Premier League di indagare: il Manchester City è stato ritenuto "colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni, e della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine della Lega", come si legge dal comunicato ufficiale.

Manchester City ritenuto colpevole di violazioni finanziarie: la risposta del club

La risposta da parte del club non si è fatta attedere. Ecco la nota ufficiale sulla vicenda: "Il Manchester City FC è deluso e sorpreso dal parere della Commissione della Premier League, pubblicato oggi. Il Club è innocente dalle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpus completo di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni relative a questo caso. Il Club, pertanto, si impegnerà con determinazione e, ove necessario, agirà in modo proattivo in tutti i fori regolamentari e legali competenti. Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare. Il Manchester City FC si appresta ora a ricorrere in appello, sostenendo che il parere contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto, e che pertanto non è sicuro. Il Club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte. Il Club è ovviamente limitato in ciò che può dire ulteriormente fino al completamento di tutte le procedure future".

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