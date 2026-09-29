City colpevole, cosa rischia ora? Tutte le ipotesi fino alla retrocessione e il precedente dell'Everton

Il Manchester City è stato giudicato colpevole per 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. La sentenza è arrivata, ma per conoscere le conseguenze bisognerà attendere: la sanzione verrà infatti stabilita in una nuova udienza della Commissione indipendente. Le accuse riguardano soprattutto la rendicontazione finanziaria delle stagioni tra il 2009 e il 2018, mentre altre contestazioni si spingono fino al 2022/23. Il City ha comunque il diritto di impugnare le conclusioni della Commissione, con venerdì 2 ottobre come termine per presentare ricorso.