Walker e il problema con il tatuaggio che celebra i trionfi in Premier League con il Manchester City: "Potrei doverlo rimuovere"

Walker: "City? Non è una bella situazione, ma hanno presentato ricorso"

Dal 2017 al 2025 al Manchester City, Walker, ora al Burnley, in Championship, ha vinto in totale quindici trofei. Tra cui sei titoli di Premier League. E ora che il City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di aver violato le norme finanziarie della Premier League per un periodo di nove stagioni, presentando ricorso contro la sentenza, Walker non esclude di dover intervenire sul suo corpo. A talkSPORT, interpellato sulla possibilità di rimuovere proprio quel tatuaggio, Walker ha spiegato: "Beh, probabilmente dovrò farlo. Cercherò di tenerlo, ma spero che non ci portino via nulla. Non è una bella situazione. Non nascondiamo il fatto che sono stati giudicati colpevoli, ma hanno presentato ricorso. Come giocatore, tutto quello che posso dire è che siamo scesi in campo e abbiamo giocato il nostro miglior calcio di squadra, e che difenderò i miei compagni per il resto della mia vita".