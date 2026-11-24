Ha dell'assurdo quanto riportato dal The Sun. Erling Haaland ha fatto causa ad un polacco, fondatore proprio di Haaland, marchio registrato di attrezzatura e nutrizione per atleti. Oltre ad essere impegnato nel settore sportivo, l'azienda produce anche giocattoli, alcolici e biancheria intima femminile. L'attaccante norvegese era venuto a conoscenza del fatto nel 2023, quando desideroso anch'egli di fondare un brand per commercializzare il proprio cognome, aveva scoperto che era già stato preso da tale Was. I tribunali norvegesi, dove risiede quest ultimo, hanno di fatto annullato il marchio accusando l'individuo di aver utilizzato la proprietà intellettuale dell'idolo nazionale, sfruttandone la fama.

La storia assurda della disputa legale: annullato il marchio, il polacco presenta ricorso

A seguito dell'annullamento del marchio Was non poteva certo rimanere a guardare. Il polacco ha deciso di presentare infatti ricorso per ribaltare la decisione. A detta sua infatti la richiesta di revoca sarebbe stata ''in mala fede'', essendo la registrazione del brand avvenuta nel 2023, anno in cui Haaland (giocatore) già ben noto a livello mondiale. Il norvegese, nello specifico, aveva già disputato la prima stagione al Manchester City segnando 52 gol. Inoltre Was avrebbe sostenuto che 'Haaland' non fosse altro che l'acronimo di ''High Advanced Activity Land'', cioè ''Terra ad Attività Avanzata". La commissione ha reputato tuttavia infondata la necessità di registare l'intero cognome dell'attaccante se solo le prime tre lettere avessero costituito l'acronimo. Non è la prima volta che il bomber di Maresca si ritrova in situazioni simili, dopo che ad inizio 2026 aveva fatto causa ad una compagnia aerea norvegese, rea di aver utilizzato un codino sulla livrea del velivolo.