"Cristiano Ronaldo, ecco la decisione presa dallo United"

Secondo il Daily Mirror , il Manchester United avrebbe preso una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo . Nel caso in cui non riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima Champions League - attulamente la squadra è quarta in campionato con 44 punti - o anche se non riuscisse a superare l'ostacolo Atletico Madrid in questi ottavi della Coppa dei Campioni (l'andata è in programma mercoledì al Wanda Metropolitano ), i Red Devils non si opporrebbero alla cessione dell'asso portoghese.

La sua cessione non sarebbe nei piani della dirigenza

CR7, infatti, non vuole correre il rischio di non giocare la prossima Champions League, ma trovare una squadra per lui non sarebbe affatto facile, visto che, anche se è un fuoriclasse, in questa stagione sta dando segni di usura. Nonostante sia il capocannoniere della squadra con 15 gol, l'ex Juventus sta vivendo una delle stagioni più complicate di tutta la sua (straordinaria) carriera. Il suo ritorno a Manchester non ha dato i frutti sperati, sebbene sia il giocatore più pagato di tutta la Premier League. La sua cessione, comunque, non sarebbe nei piani della dirigenza, ma se fosse lui a chiedere di andarsene, allora per la società sarà difficile non accontentarlo.