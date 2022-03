"Pogba non rinnoverà il contratto con il Manchester United"

Paul Pogba, secondo il Daily Mirror, non vuole rinnovare con il Manchester United. Il contratto del francese con gli inglesi scade a giugno, ma il suo personal trainer avrebbe assicurato che non ha intenzione di prolungarlo. Rangnick aveva già (quasi) anticipato la notizia a gennaio, quando aveva di fatto confermato la partenza ormai prossima dell'ex Juventus, ma che nonostante tutto avrebbe giocato fino al termine della stagione, perché voleva dimostrare di essere ancora un giocatore top. Ma ora la sua partenza sembrerebbe cosa fatta, e quindi - a 28 anni - probabilmente dovrà cercarsi una nuova destinazione. Inoltre, Pogba non avrebbe ancora deciso per quale club firmare. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.