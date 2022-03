"United, è corsa a quattro per la successione di Rangnick"

MANCHESTER - Il Manchester United starebbe lavorando per l'ennesimo cambio in panchina. Ralf Rangnick a fine stagione, con ogni probabilità, lascerà la guida tecnica per svolgere un ruolo di consulente - anche se ancora i dettagli non sarebbero stati definiti - ma è ancora da individuare chi prenderà le redini della squadra. Secondo i media inglesi, però, la short-list dei Red Devils sarebbe stata ridotta a quattro nomi: Mauricio Pochettino, Eric Ten Hag, Julen Lopetegui e Luis Enrique. Tutti e quattro, però, sono attualmente sotto contratto rispettivamente con Psg, Ajax, Siviglia e Federcalcio spagnola.