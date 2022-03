"A Ten Hag dico: fai fuori Ronaldo, Pogba e Maguire se vai allo United"

Rene Van Der Gijp, ex nazionale olandese che ora ospita il chat show olandese Vendaag Inside - show da oltre un milione di telespettatori a notte -, da un suggerimento molto importante a Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax che sembrerebbe essere in procinto di andare al Manchester United: "Se vai a Old Trafford, sbarazzati di Ronaldo, Pogba e Maguire": Continua così l'ex giocatore: "Ronaldo andrebbe d'accordo con Zidane. Sono sullo stesso livello". Il fuoriclasse portoghese ha un altro anno di contratto con i Red Devils, ma potrebbe andarsene già a giugno. Chi se ne andrà sicuramente in estate è Pogba, che è in scadenza di contratto e non vuole rinnovare.