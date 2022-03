United, Van Gaal avverte Ten Hag: "Non deve scegliere un club commerciale"

L'attuale allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag sarebbe il favorito a prendere il posto di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United dalla prossima estate. Interpellato sull'argomento, in conferenza stampa il Ct dell'Olanda Louis Van Gaal ha voluto dare un consiglio molto importante al tecnico del club di Amsterdam. Van Gaal è stato allenatore dei Red Devils dal 2014 al 2016: "Ten Hag è un grande allenatore, quindi va bene per il Manchester United. Però quest'ultimo è un club commerciale e una scelta difficile per un allenatore. Sarebbe meglio che firmasse per un altro club" ha detto Van Gaal.