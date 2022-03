"Luis Enrique vuole allenare in Premier League"

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, Luis Enrique vorrebbe allenare in Inghilterra. Lo spagnolo, che ha già detto ai giornalisti del suo paese che non dovrebbe rinnovare con la federazione iberica e che deciderà cosa fare in futuro solo dopo la fine del prossimo Mondiale in Qatar, è dato come uno dei favoriti alla successione di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Gli altri candidati sarebbero Lopetegui, Pochettino e Ten Hag. Sempre secondo il tabloid inglese, se i Red Devils decidessero di fare sul sero con lui, allora apparirebbe molto complicato un suo rinnovo con la Spagna. Lo stesso club inglese lo considererebbe come uno dei migliori allenatori al mondo e avrebbe la giusta esperienza per allenare un club di questa portata ma che sta vivendo uno dei periodi più complicati di tutta la sua storia.