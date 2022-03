Dall'Inghilterra: "United, Ten Hag vicino. Con lui può arrivare Antony"

MANCHESTER - Il casting del Manchester United per la panchina continua ma Erik Ten Hag sembra in netto vantaggio. Secondo il "Mirror" è l'attuale allenatore dell'Ajax il grande favorito per guidare i Red Devils dalla prossima stagione. Il diretto interessato ritiene che sia il momento per fare un passo avanti nella sua carriera, i contatti sarebbero ben avviati e Ten Hag si accontenterebbe di un ingaggio non altissimo a patto che gli venga concesso il tempo di cui ha bisogno per portare avanti il suo progetto.