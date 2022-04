"Manchester United, spogliatoio spaccato sulla scelta di Ten Hag"

La scelta di Erik Ten Hag come prossimo allenatore del Manchester United in sostituzione di Ralf Rangnick non convincerebbe tutti i giocatori dei Red Devils. Secondo il Manchester Evening News, lo spogliatoio del club inglese sarebbe spaccato sulla candidatura dell'attuale allenatore dell'Ajax. Alcuni giocatori sarebbero convinti delle sue qualità e del fatto che li possa far crescere sia a livello individuale che di squadra. Altri, invece, non sarebbero altrettanto convinti delle sue caratteristiche e preferirebbero come prossimo tecnico Mauricio Pochettino. Ma tra l'argentino del Psg e l'olandese dell'Ajax parrebbe che proprio quest'ultimo sia il favorito a sedere sulla panchina dello United la prossima stagione.