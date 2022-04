Cristiano Ronaldo da non credere: la reazione violenta contro un tifoso

Clamorosa sconfitta per il Manchester United a Goodison Park, che perde 1-0 contro la quartultima in classifica. Nonostante Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes in campo dal 1' e Pogba subentrato a Fred verso la fine del primo tempo, vince di misura l'Everton grazie al gol di Gordon dopo 27 minuti. Il campione portoghese, uscito dal campo malconcio e grondante sangue dalla gamba sinistra, non ha preso bene la sconfitta e nel tunnel per rientrare negli spogliatoi ha perso la testa. Il tutto immortalato in un video che è diventato in breve virale sui social.