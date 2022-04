"Manchester United, accordo verbale raggiunto con Ten Hag"

Il Manchester United avrebbe raggiunto un accordo verbale con l'attuale tecnico dell' Ajax Erik Ten Hag . Sarebbe lui, secondo The Athletic , il successore di Ralf Rangnick sulla panchina del club inglese. L'olandese, già da qualche settimana, sarebbe emerso come favorito alla successione dell'ex tecnico del Lipsia , superando la concorrenza di Pochettino , Lopetegui e Luis Enrique . A convincere la dirigenza a puntare su di lui sarebbe la sua visione del club. Dovrebbe firmare un contratto di quattro anni. L'annuncio dovrebbe esserci la settimana prossima, subito la finale di Coppa d'Olanda contro il Psv Eindhoven .

Van Persie potrebbe essere un suo assistente

L'allenatore dei lancieri ha voluto minimizzare sul fatto che stia per trasferirsi a Old Trafford. Queste le dichiarazioni di Ten Hag a Espn: "Siamo impegnati con gli allenamenti e con le partite. In questo modo mantieni la concentrazione sulle gare. Voglio parlare delle partite e non di altre cose e se ho avuto conversazioni o meno. Non commenterò queste voci". Tra i possibili assistenti dell'olandese sulla panchina dei Red Devils sarebbe emerso anche il nome di un suo connazionale ex United, Robin Van Persie.