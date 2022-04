Rangnick svela le parole di Cristiano Ronaldo: "Dopo il lutto mi ha detto che..."

Settimana a dir poco difficile per Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver perso un figlio dopo il parto di Georgina Rodriguez. A causa del tragico lutto il campione portoghese ha saltato la sfida del suo Manchester United contro il Liverpool, persa poi 4-0. "La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sta supportando i suoi cari in questo momento immensamente difficile", aveva fatto sapere l'account ufficiale dei Red Devils. L'ex Juve però non si è tirato indietro per scendere in campo contro l'Arsenal, come confermato da Ralf Rangnick nella conferenza stampa della vigilia. "Cristiano è di nuovo disponibile, si è allenato con noi". Il tecnico ad interim ha anche svelato le parole scambiate con il suo campione prima della decisione. "Abbiamo parlato il giorno in cui è tornato. Mi ha detto che va tutto bene, può allenarsi di nuovo e giocare di nuovo. È bello riaverlo in rosa".