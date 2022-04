"United, Rooney non farà parte dello staff di Ten Hag"

Erik Ten Hag, qualche giorno fa, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Manchester United per la prossima stagione. Lo stesso tecnico olandese - secondo quanto riferito da The Athletic - avrebbe offerto a Wayne Rooney un posto nello staff della sua ex squadra, ma l'inglese avrebbe detto no. Questo perché vorrebbe tornare a Old Trafford solo come capo allenatore. Lo stesso ex attaccante dell'Inghilterra, a inizio stagione, avrebbe rifiutato la panchina dell'Everton che aveva da poco esonerato Benitez. L'allenatore del Derby County, nonostante la retrocessione della squadra in League One, ha dichiarato che intende rimanere sulla panchina.