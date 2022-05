"Darwin Nuñez, il Manchester United non molla l'idea di acquistarlo"

Secondo quanto riportato da Record, il Manchester United non avrebbe rinunciato all'idea di tentare l'assalto per ingaggiare l'attaccante del Benfica Darwin Nuñez. I Red Devils sarebbero interessati a operare un profondo restyling in vista della prossima stagione, quando sulla panchina siederà Ten Hag e non più Ralf Rangnick, che passerà dietro alla scrivania. Una delle aree che avrebbe maggiormente bisogno di rinforzi parrebbe essere proprio l'attacco.

Cavani se ne andrà a zero Questo perché Cavani lascerà Manchester a zero, Rashford e Martial sarebbero sul mercato e il futuro di Greenwood - che attualmente è sotto inchiesta per violenze nei confronti della sua ex - apparirebbe molto incerto. Anche il futuro di Cristiano Ronaldo sarebbe nel dubbio: Ten Hag, infatti, non avrebbe ancora deciso se l'ex Juve farà parte del suo progetto tecnico oppure no.