Cristiano Ronaldo, lo sfottò social sulla heat map è virale: tifosi furiosi

Il derby di Manchester si è trasformato in un vero incubo per Cristiano Ronaldo, costretto dalla panchina ad assistere alla clamorosa sconfitta del suo United: 6-3 per il City e pratica chiusa. Le telecamere hanno immortalato le varie espressioni del portoghese, tra lo sconsolato e il disperato: testa tra le mani a ogni gol dei Citizens, CR7 è l'immagine della crisi dei suoi. Oltre il danno, anche la beffa, visto che anche i tifosi non gli hanno risparmiato ironie e sfottò social. Uno in particolare, riguardo la sua heat map stagionale, è diventato virale sui social.