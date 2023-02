Rashford cuore d'oro: ecco i gesti della stella dello United

L'attaccante del Manchester United , Marcus Rashford , sta vivendo una stagione pazzesca . L'ala ha realizzato 13 gol nelle ultime 15 partite e si sta dimostrando un vero e proprio leader per i Red Devils . All'impegno sportivo , però, il calciatore inglese aggiunge quello sociale , grazie a numerose azioni che permettono a persone sfortunate di avere delle piccole gioie . I gesti fatti dall'inglese non sono assolutamente banali, per esempio: A novembre 2020, 1,7 milioni di bambini avevano recuperato il servizio sociale della mensa dei poveri, che l'ex premier Boris Johnson aveva deciso di tagliare, grazie all'ala dello United che aveva utilizzato i suoi social per sensibilizzare su questo argomento

Gli altri gesti della stella inglese

Oltre ciò, si può affermare che la vita di Rashford sia stata costellata da piccoli grandi gesti, come il giorno in cui dopo l'esordio con doppietta in prima squadra, nel 2016, andò alla United Academy, o quando andò in ospedale con il calciatore Jesse Lingard a far visita ai feriti nell'attentato terroristico al concerto di Ariana Grande, o quando ha sponsorizzato un club del libro e una raccolta di libri per promuovere l'alfabetizzazione. Queste azioni hanno dimostrato la bontà d'animo del calciatore e hanno convinto la Regina Elisabetta II ad inserirlo nel membro dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2020.