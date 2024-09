Rooney non perde il tocco: che gol su punizione nella sfida tra ex

La partita tra le leggende del Manchester United e quelle del Celtic si è trasformata in un palcoscenico per Wayne Rooney, che con un calcio da fermo ha riportato i tifosi dei Red Devils indietro nel tempo di almeno 7 anni. Nonostante l'ex numero 10, oggi 38enne, fosse indubbiamente l'ex calciatore più atteso della partita, i supporters dello United hanno potuto riabbracciare anche altri volti noti dell'Old Trafford come Berbatov, Scholes e Carrick.