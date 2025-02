Il jet privato di Cristiano Ronaldo a Manchester: i tifosi impazziscono sui social

Manchester, all'aeroporto c'è il jet privato di Cristiano Ronaldo

Con lo United in difficoltà in Premier League, molti sostenitori sognano un terzo capitolo tra Ronaldo e il club. Sui social, i fan si sono scatenati con messaggi come "Riportatelo indietro" o "Tornerà per una last dance". Ovviamente sono soltanto speranze, anche perché l’ipotesi di un ritorno del portoghese all'Old Trafford sembra improbabile.

I numeri di Cristiano Ronaldo con il Manchester United

Cristiano Ronaldo ha giocato con i Red Devils dal 2003 al 2009, affermandosi ad altissimi livelli sotto la guida di Sir Alex Ferguson. In Inghilterra ha vinto la sua prima Champions League, ma anche il suo primo Pallone d'Oro nel 2008. Il secondo capitolo di CR7 ad Old Trafford tra 2021 e 2022, invece, non è andato altrettanto bene: per lui comunque un totale di 346 presenze, 145 gol e dieci trofei con il Manchester United.