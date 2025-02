Eriksen non convocato con il Manchester United: c'entra il problema al cuore

Christian Eriksen non è stato convocato da Ruben Amorim per Tottenham-Manchester United, match valido per la venticinquesima giornata di Premier League e terminato 1-0 per gli Spurs. Il motivo? Il problema cardiaco con cui convive dall'estate del 2020, quando fu vittima di un arresto cardiaco durante il match tra Danimarca e Finlandia valido per gli Europei.