Dorgu, serata da dimenticare: pasticcia con Onana e poi viene espulso

Serata horror per Patrick Dorgu , espulso al 43' del primo tempo della sfida che vede protagoniste Manchester United e Ipswich . Oltre al cartellino rosso, figlio di un on field review dell'arbitro Darren England, l'errore commesso in apertura insieme all'ex Inter Onana , che ha portato alla rete del momentaneo vantaggio ospite. Amorim costretto a far fronte all'inferiorità numerica.

Dorgu pasticcia con Onana e poi viene espulso: serata horror per l'ex Lecce

Inizia male e finisce peggio la serata di Patrick Dorgu all'Old Trafford, dove il Manchester United ospita l'Ipswich, terzultima forza della Premier League. Al 4' della prima frazione di gioco, l'ex esterno del Lecce raccoglie un lancio che arriva dalla difesa avversaria, correndo verso la porta di Onana. Pressato, il classe 2004 non vede l'uscita dell'estremo difensore camerunense ed effettua un comodo retropassaggio, trasformandolo automaticamente in un assist per Philogene. L'attaccante dell'Ipswich può così depositare in fondo al sacco il gol del momentaneo 1-0, certificando la frittata tra i due calciatori dei Red Devils. Poi, la rimonta dei padroni di casa con l'autorete di Morsy e la marcatura di De Ligt, fino ad arrivare all'episodio che cambia nuovamente la partita: Dorgu entra in ritardo su Hutchinson, intervenendo con il piede a martello sulla gamba del diretto avversario, attirando l'attenzione della sala Var. L'arbitro England viene richiamato all'on field review e non può far altro che espellere il cartellino rosso. United in dieci e costretto a risistemarsi. Dorgu, invece, salterà il big match con l'Arsenal del prossimo 9 marzo.