Koeman gela Zirkzee: "Al momento non è abbastanza bravo"

"Zirkzee non è stato convocato dalla Nazionale perché non credo sia abbastanza bravo in questo preciso momento". Così Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda sull'ex attaccante del Bologna, dalla scorsa estate al Manchester United. Koeman ha poi aggiunto: "Quando c'è da calciare o fare un passaggio spesso fa la scelta sbagliata. Abbiamo moltissimi difensori centrali e centrocampisti, mentre le nostre opzioni davanti sono limitate. Continuo a pensare che devi guadagnare la convocazione. In questo momento non credo che Zirkzee la meriti. Potrà farlo in un altro periodo".