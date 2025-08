Amorim: "Garnacho vuole nuove sfide e il mercato è aperto"

Amorim: "Non tratto i giocatori come bambini, ci sono delle regole"

Amorim ha spiegato che Garnacho non si sente a suo agio con il suo modo di gestire la squadra e che il suo rapporto con lui non è dei migliori: "I giocatori ora capiscono che quando dico qualcosa, la faccio. Non li tratto come bambini e hanno regole. Sanno che se non si allenano bene, ho delle foto da mostrargli e gliele mostrerò davanti a tutti".

Amorim: "Lo United deve tornare in Champions"

Lo United è reduce dalla sua peggior stagione in Premier League dal 1989/90: "In molte partite sapevo che avremmo avuto difficoltà. Tutti i problemi che avevamo li avevo percepiti in anticipo. Andare in partita e sapere che non saremmo stati competitivi mi ha frustrato molto. Dobbiamo tornare in Europa e non ho dubbi che giocheremo di nuovo in Champions League. Voglio restare al Manchester United per 20 anni. Questo è il mio obiettivo e ci credo fermamente".