Bufera social per Zirkzee: "Gioca al cellulare durante la partita". Ma i tifosi lo difendono

La prima stagione di Zirkzee con il Manchester United è stata a dir poco deludente. L'olandese ha concluso il campionato con 3 gol e 1 assist in 32 partite di campionato, supportati da altri 4 gol e 1 assist nelle altre competizioni, dei numeri troppo bassi per convincere i Red Devils, che sono pronti per ingaggiare un nuovo attaccante. L'ex Bologna è indisponibile dalla fine della passata stagione e fin qui non ha ancora iniziato a pieno il suo precampionato con il club inglese, restando comunque al fianco della squadra. Dopo l'ultima amichevole con l'Everton, Zirkzee è finito nel mirino dei social perché ripreso a giocare al cellulare mentre si trovava sugli spalti, ma i tifosi sono subentrati in sua difesa per rivelare la verità.