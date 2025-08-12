Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il Manchester United sceglie un professionista... della Formula 1: ingaggiato l'ex ingegnere di Hamilton

I Red Devils hanno deciso di scegliere Michael Sansoni, ex Mercedes, come nuovo direttore dei dati del clubb
Il Manchester United sceglie un professionista... della Formula 1: ingaggiato l'ex ingegnere di Hamilton
2 min
Manchester United

Manchester United

Tutte le notizie sulla squadra

Il Manchester United pesca... dalla Formula 1. Questa la decisione del patron dei Red Devils, Jim Ratcliffe, che ha deciso di ingaggiare come nuovo direttore dei dati del club Michael Sansoni. Sansoni ha un importante passato in Formula 1 alle spalle, essendo stato per tanti anni l'ingegnere di Lewis Hamilton negli anni in cui il pilota Ferrari correva con la Mercedes.

Sansoni: "Dopo la Formula 1, ora sono nel miglior club del mondo"

A dare notizia dell'ingaggio è stato lo stesso Michael Sansoni, che attraverso i propri profili social ha pubblicato la notizia, dichiarando: "Sono molto fortunato ad aver avuto non uno, ma due lavori da sogno. Dopo una stagione fenomenale in Formula 1, è un privilegio far parte del miglior club calcistico del mondo". ha scritto l'ingegnere, laureato in ingegneria aerospaziale, aeronautica e astronautica con specializzazione in aerodinamica avanzata presso l'Università di Southampton. Insomma, dopo una stagione non positiva in Premier League, il Manchester United decide di affidarsi a un professionista di lungo corso nel campo dei motori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Manchester United

Da non perdere

Sesko nuovo attaccante dello UnitedIl ritorno di De Gea a Old Trafford