Il Manchester United sceglie un professionista... della Formula 1: ingaggiato l'ex ingegnere di Hamilton

Il Manchester United pesca... dalla Formula 1. Questa la decisione del patron dei Red Devils, Jim Ratcliffe, che ha deciso di ingaggiare come nuovo direttore dei dati del club Michael Sansoni. Sansoni ha un importante passato in Formula 1 alle spalle, essendo stato per tanti anni l'ingegnere di Lewis Hamilton negli anni in cui il pilota Ferrari correva con la Mercedes.

Sansoni: "Dopo la Formula 1, ora sono nel miglior club del mondo"

A dare notizia dell'ingaggio è stato lo stesso Michael Sansoni, che attraverso i propri profili social ha pubblicato la notizia, dichiarando: "Sono molto fortunato ad aver avuto non uno, ma due lavori da sogno. Dopo una stagione fenomenale in Formula 1, è un privilegio far parte del miglior club calcistico del mondo". ha scritto l'ingegnere, laureato in ingegneria aerospaziale, aeronautica e astronautica con specializzazione in aerodinamica avanzata presso l'Università di Southampton. Insomma, dopo una stagione non positiva in Premier League, il Manchester United decide di affidarsi a un professionista di lungo corso nel campo dei motori.