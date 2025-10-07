Il tifoso cattura un topo vivo allo stadio: dove è successo. Polemiche a non finire: "Che schifo"

Giustamente la Premier League da anni viene elogiata per il livello delle strutture e degli stadi altissimo, probabilmente i migliori al mondo. Ma c'è ancora un'eccezione che tiene banco in Inghilterra e riguarda uno degli stadi più storici di sempre, Old Trafford . Da tantissimo tempo i tifosi e non del Manchester United si lamentano delle condizioni pessime della struttura: sono sempre più frequanti i video durante le tipiche giornate inglesi con il tetto di Old Trafford che passare cascate di acqua piovana. Ma stavolta nello storico stadio sembra si sia toccato il fondo .

Tifosa del Sunderland "cattura" un topo a Old Trafford

Durante la partita di campionato contro il Sunderland, una tifosa della squadra ospite ha "catturato" un topo che si aggirava per lo stadio e lo ha messo dentro un bicchiere. La foto è stata poi postata sui social da un tifoso del Sunderland che era seduto davanti alla ragazza che ha preso il topo. Inevitabilmente, la foto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e insieme alla foto anche un video di un topo che entra nel terreno di gioco di Old Trafford. "Quanto è sporco Old Trafford?, i commenti sui social. Immagini che hanno ripaerto il dibattito attorno alle condizioni dello stadio.