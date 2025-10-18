Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
L'indiscrezione della stampa inglese: "Mancini in lizza per il Manchester United"

L'ex ct dell'Italia sarebbe pronto a sbarcare in Premier League. Lo avrebbe confidato anche ad alcuni amici: il retroscena
2 min
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Roberto Mancini potrebbe ripartire dalla Premier League. L'ex ct dell'Italia avrebbe infatti confidato ad alcuni amici di essere in lizza per prendere il posto di Ruben Amorim sulla panchina dell'altalenante Manchester United. Lo rende noto il quotidiano britannico 'Daily Mail' che nell'edizione online, riprende una notizia del 'The Sun'.

Mancini allo United? Riflessioni in corso

Il nome di Mancini, oltre a quelli di Oliver Glasner (artefice della 'favola' Crystal Palace) e Gareth Southgate (ex ct dell'Inghilterra, sconfitto proprio da Roberto in finale a Euro 2020), sarebbe il candidato numero uno secondo quanto trapela dai vertici del club mancuniano. Al momento però Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario dei 20 volte campioni d'Inghilterra, ha recentemente rinnovato la fiducia ad Amorim, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente (11° posto in Premier, frutto di tre sconfitte nelle prime sette uscite ndr), affermando di volerlo lasciare in panchina per il resto della stagione. Mancini ha lasciato ottimi ricordi in Inghilterra, in particolare tra i tifosi del Manchester City, club con il quale ha vinto la storica Premier League del 2012 nell'indimenticata ultima giornata dell'Etihad Stadium contro il QPR.

