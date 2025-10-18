L'indiscrezione della stampa inglese: "Mancini in lizza per il Manchester United"

Mancini allo United? Riflessioni in corso

Il nome di Mancini, oltre a quelli di Oliver Glasner (artefice della 'favola' Crystal Palace) e Gareth Southgate (ex ct dell'Inghilterra, sconfitto proprio da Roberto in finale a Euro 2020), sarebbe il candidato numero uno secondo quanto trapela dai vertici del club mancuniano. Al momento però Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario dei 20 volte campioni d'Inghilterra, ha recentemente rinnovato la fiducia ad Amorim, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente (11° posto in Premier, frutto di tre sconfitte nelle prime sette uscite ndr), affermando di volerlo lasciare in panchina per il resto della stagione. Mancini ha lasciato ottimi ricordi in Inghilterra, in particolare tra i tifosi del Manchester City, club con il quale ha vinto la storica Premier League del 2012 nell'indimenticata ultima giornata dell'Etihad Stadium contro il QPR.