lunedì 20 ottobre 2025
Klopp e il rifiuto al Manchester United: "Non volevo far ritornare Cristiano Ronaldo e Pogba"

Le dichiarazioni dell'allenatore tedesco sul tentativo dei Red Devils di ingaggiarlo per il post Sir Alex Ferguson
Klopp Pogba Cristiano Ronaldo
Jurgen Klopp ha svelato di aver rifiutato il Manchester United prima di diventare l'allenatore del Liverpool. In un’intervista al podcast The Diary of a CEO di Steven Bartlett, l’ex tecnico dei Reds ha raccontato alcuni retroscena legati a quel periodo. “L’anno in cui Sir Alex si è ritirato, mi hanno parlato”, ha spiegato Klopp. C’erano alcune cose nelle conversazioni che non mi piacevano. L’idea era così grande... 'Prendiamo tutti i giocatori che vuoi, prendiamo lui, e lui, e lui'. E io ero lì seduto tipo… sì, questo non è il mio tipo di progetto. Era il momento sbagliato, ma oltretutto non era il mio progetto.”

Klopp e le avances dello United: "Volevano riportare a casa Ronaldo e Pogba, ma io..."

L’allenatore tedesco ha poi aggiunto di non essere stato d’accordo con alcune ipotesi di mercato: "Non volevo riportare indietro (Paul) Pogba, era un giocatore sensazionale, ma queste cose di solito non funzionano. O Cristiano (Ronaldo), sappiamo tutti che è il miglior giocatore del mondo, insieme a (Lionel) Messi, ma riportarlo indietro non aiuta mai".

"Non si era mai parlato di calcio allo United"

Infine, Klopp ha sottolineato la mancanza di un vero confronto tecnico con i dirigenti dello United: "Non si è mai parlato di calcio. Ero lì seduto e pensavo ‘non fa per me’. E poi è saltato fuori un progetto puramente calcistico con il Liverpool".

 

 

