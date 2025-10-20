Klopp e il rifiuto al Manchester United: "Non volevo far ritornare Cristiano Ronaldo e Pogba"
Jurgen Klopp ha svelato di aver rifiutato il Manchester United prima di diventare l'allenatore del Liverpool. In un’intervista al podcast The Diary of a CEO di Steven Bartlett, l’ex tecnico dei Reds ha raccontato alcuni retroscena legati a quel periodo. “L’anno in cui Sir Alex si è ritirato, mi hanno parlato”, ha spiegato Klopp. “C’erano alcune cose nelle conversazioni che non mi piacevano. L’idea era così grande... 'Prendiamo tutti i giocatori che vuoi, prendiamo lui, e lui, e lui'. E io ero lì seduto tipo… sì, questo non è il mio tipo di progetto. Era il momento sbagliato, ma oltretutto non era il mio progetto.”
Klopp e le avances dello United: "Volevano riportare a casa Ronaldo e Pogba, ma io..."
L’allenatore tedesco ha poi aggiunto di non essere stato d’accordo con alcune ipotesi di mercato: "Non volevo riportare indietro (Paul) Pogba, era un giocatore sensazionale, ma queste cose di solito non funzionano. O Cristiano (Ronaldo), sappiamo tutti che è il miglior giocatore del mondo, insieme a (Lionel) Messi, ma riportarlo indietro non aiuta mai".
"Non si era mai parlato di calcio allo United"
Infine, Klopp ha sottolineato la mancanza di un vero confronto tecnico con i dirigenti dello United: "Non si è mai parlato di calcio. Ero lì seduto e pensavo ‘non fa per me’. E poi è saltato fuori un progetto puramente calcistico con il Liverpool".