Cinque vittoria di fila del Manchester United per tagliarsi i capelli, Amorim: "Spero accada il prima possibile"

"Mi taglio i capelli alla quinta vittoria di fila dello United", la promessa del tifoso nel 2024

Nell'ottobre 2024, Illet ha giurato che sui social che non avrebbe più tagliato i capelli finché lo United non avesse realizzato una striscia di successi pari a cinque successi consecutivi. Dopo un pari a reti inviolate con l'Aston Villa aveva deciso di provare a sdrammatizzare: "Lo faccio per risollevare il morale tra i tifosi in un periodo difficile". Da quel momento Illet pubblica regolarmente aggiornamenti sui suoi canali social, ha visto lievitare il suo numero di follower a 700.000 su Instagram e TikTok e non è raro che sia ospite dei più importanti network di informazione sportiva. Finanche i giocatori dello United sono ormai pinamente a conoscenza della loro singolare "missione". Quando lo United ha inanellato tre vittorie contro Sunderland, Liverpool e Brighton, in tanti hanno pensato che il momento tanto atteso stesse per arrivare. Ma il Manchester United ha pareggiato 2-2 contro il Nottingham Forest lo scorso fine settimana. Punto e a capo. Si riparte dalla sfida con il Tottenham.

Illlet e il taglio di capelli per il suo Manchester: "Spero prima della fine del 2025"

In una a Men in Blazers Amorim, che ha vinto il premio di allenatore del mese di ottobre, ha parlato dei capelli di Illet, che a BBC Radio Manchester si è detto fiducioso rispetto alla possibilità di radersi entro la fine del 2025. Per far sì che ciò accada, lo United dovrebbe iniziare una serie di vittorie consecutive contro gli Spurs e poi battere Everton, Crystal Palace, West Ham e Wolves: "Il finale perfetto sarebbe quello con il taglio eseguito da parte dei uno giocatori all'Old Trafford".