Zirkzee diventa un caso al Manchester United: cosa succede nello spogliatoio di Amorim

Zirzkee e i numeri allo United

L’esordio in Premier era stato da sogno, con il gol della vittoria all’87’ contro il Fulham. Da lì a poco, però, Zirkzee crollava insieme a tutta la squadra e all’allenatore olandese. Il cambio in panchina sembrava rivitalizzare l’ambiente e lo stesso attaccante, autore di una doppietta nel 4-0 all’Everton. I due gol del 1 dicembre 2024, restano invece i suoi ultimi in Premier. Da allora Zirkzee ha avuto sempre meno possibilità, non convincendo Amorim. In estate sono arrivati Mbeumo, Cunha e Sesko, e complice anche un infortunio che ha pregiudicato la sua preparazione, gli spazi per Zirkzee si sono ulteriormente ridotti. Per lui è sempre più difficile trovare minuti e ritmo partita. Ormai margini in una squadra senza coppe europee e nell’anno dei Mondiali, la sua cessione a gennaio appare quasi inevitabile. Eppure non è ancora detto sia arrivata la fine. Nell’ultimo match, Sesko si è infortunato e resterà fuori diverse settimane, mentre a dicembre Mbeumo e Amad Diallo andranno in Coppa d’Africa. Amorim potrebbe avere bisogno di Zirkzee e chissà che non possa accadere già dopo la sosta, quando il Manchester United ospiterà proprio l’Everton, ultimo team di Premier a cui l’olandese ha segnato. Ora o mai più.