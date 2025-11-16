Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Zirkzee diventa un caso al Manchester United: cosa succede nello spogliatoio di Amorim© Getty Images

Zirkzee diventa un caso al Manchester United: cosa succede nello spogliatoio di Amorim

L’ex Bologna continua a giocare poco in Inghilterra. Piace alla Roma e a gennaio...
Giorgio Capodaglio
2 min
Appena 90 minuti giocati in 5 apparizioni. Joshua Zirkzee fatica sempre di più a trovare spazio nel Manchester United di Amorim. Il ventiquattrenne olandese sembra proprio non riuscire a imporsi a Old Trafford, dove è arrivato nell’estate del 2024 dal Bologna, per ben 42,5 milioni di euro. Un investimento giustificato dalle belle prestazioni che avevano trascinato il Bologna in Champions. Alto 1,91, forte fisicamente e agile nello stretto, aveva conquistato l’attenzione del connazionale ten Hag, alla ricerca di qualità offensiva, vista anche la sua bella visione di gioco. 

Zirzkee e i numeri allo United

L’esordio in Premier era stato da sogno, con il gol della vittoria all’87’ contro il Fulham. Da lì a poco, però, Zirkzee crollava insieme a tutta la squadra e all’allenatore olandese. Il cambio in panchina sembrava rivitalizzare l’ambiente e lo stesso attaccante, autore di una doppietta nel 4-0 all’Everton. I due gol del 1 dicembre 2024, restano invece i suoi ultimi in Premier. Da allora Zirkzee ha avuto sempre meno possibilità, non convincendo Amorim. In estate sono arrivati Mbeumo, Cunha e Sesko, e complice anche un infortunio che ha pregiudicato la sua preparazione, gli spazi per Zirkzee si sono ulteriormente ridotti. Per lui è sempre più difficile trovare minuti e ritmo partita. Ormai margini in una squadra senza coppe europee e nell’anno dei Mondiali, la sua cessione a gennaio appare quasi inevitabile. Eppure non è ancora detto sia arrivata la fine. Nell’ultimo match, Sesko si è infortunato e resterà fuori diverse settimane, mentre a dicembre Mbeumo e Amad Diallo andranno in Coppa d’Africa. Amorim potrebbe avere bisogno di Zirkzee e chissà che non possa accadere già dopo la sosta, quando il Manchester United ospiterà proprio l’Everton, ultimo team di Premier a cui l’olandese ha segnato. Ora o mai più. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

