Carrick contro Roy Keane, la furiosa replica in sala stampa: "Lui è totalmente..."

Manchester United, Carrick risponde a Keane e allontana le pressioni: "Totalmente irrilevante..."

Nel corso del noto podcast "The Overlap", che vede protagonisti tanti ex calciatori di Premier, Roy Keane si è inserito in una conversazione relativa al ritorno di Carrick sulla panchina del Manchester United, ricordando con una frecciata un episodio del febbraio 2014, quando Lisa Carrick (moglie di Michael) non riservò parole al miele all'ex capitano dei Red Devils, all'indomani del ko con l'Olympiacos. All'epoca dei fatti, Keane era già opinionista tv per ITV e non risparmiò Carrick dopo un'intervista definita "piatta" in mixed zone. Alle pressioni e alle critiche, però, Carrick sembra essere già preparato: "Non mi stanno mettendo più pressione. Non la penso così. Fa parte del ruolo che comprendo, ci sono molte opinioni in giro, alcune positive, altre non tanto. Ma per me è totalmente irrilevante come affronto il lavoro, su cosa mi concentro. So già su cosa vogliamo migliorare, come vogliamo lavorare con i giocatori. Ci sono molte opinioni, si può dire molto, è così che va il mondo. Non presterò troppa attenzione alla maggior parte di queste. Non spetta a me farlo. Per me, i giocatori e lo staff, dobbiamo concentrarci su come raggiungere il successo, questo è il nostro lavoro, questa è la nostra responsabilità. Questo è ciò a cui dovremmo pensare: cosa possiamo fare per questo club. Onestamente non mi ha dato fastidio", ha concluso.