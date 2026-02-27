L'esonero di Amorim può costare caro al Manchester United: la cifra da accantonare è pazzesca!

Manchester United, quanto può costare l'esonero di Amorim

"Un accantonamento di 15,9 milioni di sterline (18,1 milioni di euro), che rappresenta l'importo massimo potenziale dei futuri pagamenti di liquidazione, sarà registrato nel conto economico durante la seconda metà dell'esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno 2026", ha annunciato il Manchester United in un documento pubblicato giovedì 26 febbraio per gli investitori alla Borsa di New York, dove il club è quotato. L'importo massimo di 15,9 milioni di sterline sarà raggiunto al verificarsi di condizioni non specificate.

La ristrutturazione di Ratcliffe: 450 posti di lavoro tagliati

I conti hanno anche mostrato che il club inglese ha pagato 6,3 milioni di sterline (7,2 milioni di euro) dovuti allo Sporting Lisbona per aver sottratto Amorim nel 2024. Il Manchester United è uno dei pochi club quotati in borsa. Questo impone obblighi di trasparenza finanziaria che consentono la pubblicazione di queste cifre, altrimenti riservate. Il club ha annunciato nel 2024 di aver pagato 10,4 milioni di sterline (11,9 milioni di euro) per licenziare il predecessore di Amorim, l'olandese Erik ten Hag, e il suo staff. Appesantiti da anni di risultati deludenti, i 'Diavoli Rossi' sono impegnati dal 2024 in una profonda ristrutturazione, guidata dall'azionista di minoranza Jim Ratcliffe che ha portato alla soppressione di circa 450 posti di lavoro. Questi drastici tagli hanno permesso al club di registrare un utile di 32,6 milioni di sterline (37,4 milioni di euro) nella prima metà dell'anno fiscale 2026 (luglio-dicembre 2025), mentre questo indicatore era in rosso un anno prima (-3,9 milioni di sterline, -4,5 milioni di euro) nello stesso periodo.