Manchester United, altro passo verso il nuovo stadio che costerà più di 2 miliardi: acquistato il terreno

Manchester United, acquistato il terreno per il nuovo stadio

L'operazione riguarda circa dieci ettari di terreno situati nelle immediate vicinanze di Old Trafford. Un'acquisizione strategica che permette ai Red Devils di superare uno dei principali ostacoli al progetto, evitando così di dover utilizzare l'area confinante occupata dal terminal merci. La nuova struttura sorgerà a circa 350 metri dall'attuale stadio e consentirà al club di mantenere un forte legame con la propria casa storica.

Investimento complessivo da più di due miliardi

"Poter costruire così vicino a Old Trafford ci permette di preservare il patrimonio, le tradizioni e i rituali che sono così importanti per i nostri tifosi", ha spiegato Collette Roche, amministratore delegato del progetto. Presentato lo scorso anno, il piano prevede un investimento complessivo di circa 2,3 miliardi di euro. Al momento non è stata ancora definita una data per l'inaugurazione del nuovo impianto, che rappresenterà il cuore di un più ampio progetto di riqualificazione urbana da 150 ettari. L'iniziativa comprende la realizzazione di 15mila abitazioni e, secondo le stime, porterà alla creazione di 48mila posti di lavoro nell'area locale e circa 90mila a livello nazionale.