Lo United già rimpiange Amorim: sui social i tifosi lo invocano
MILANO - Al grido social di #bringamorimback, i tifosi del Manchester United rimpiangono già l'attuale tecnico del Milan. E, forse, anche la dirigenza dei Red Devils si sta un po' mangiando le mani, tra clima dell'ambiente, risultati, potenziale e... finanze. Dando un'occhiata al bilancio dell'ultima annata del club inglese, si nota che per il licenziamento di Amorim e del suo staff il Manchester United ha dovuto spendere 9,5 milioni di euro; l'indennizzo originario era stato fissato a 19,4 milioni di euro, ma nel contratto dell'allenatore portoghese era presente una clausola che prevedeva una riduzione dell'importo qualora avesse trovato l'accordo con una nuova squadra. Il Milan ha, dunque, salvato in parte il bilancio degli inglesi, assumendo Amorim nello scorso giugno.
Amorim e l'errore da non ripetere al Milan: cosa ha ricordato del Manchester United
A proposito di quella esperienza, si spera in casa milanista che possa essere stata altamente formativa. Amorim, in qualche modo, lo sta già mostrando sul campo: «Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo».
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