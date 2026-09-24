Il debito del Manchester United alle stelle: in vendita le zolle dell'Old Trafford

Dalle difficoltà all'interno del terreno di gioco ai problemi extra-campo. Non è un momento facile per il Manchester United , costretto a convivere con una massa debitoria arrivata a superare addirittura il miliardo di euro . Allo stesso tempo, però, la voce ricavi ha fatto registrare un dato record nell'esercizio 2025/26. Pesano gli investimenti fatti per i terreni del nuovo stadio, mentre l'attaccamento e il romanticismo dei tifosi dei Red Devils sta contribuendo a rientrare di alcune spese extra. In vendita, infatti, alcune zolle del vecchio manto erboso di Old Trafford .

Manchester United, più di un miliardo di debiti: il club mette in vendita zolle del prato di Old Trafford

Il Manchester United ha deciso di mettere in vendita zolle del prato di Old Trafford. I prezzi? 125 sterline ciascuna, circa 140 euro. E la prima tranche è già andata esaurita. L'iniziativa è stata lanciata nello stesso giorno in cui il club ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline. Il dato arriva a fronte di ricavi record per oltre 730 milioni di euro nell'esercizio 2025/26, a fronte di un utile operativo di poco meno di 25 milioni. Il bilancio ha fatto registrare una perdita netta pari a 48 milioni, ma va sottolineato che la società ha speso più di 70 milioni di euro per acquistare i terreni destinati al nuovo stadio. Un progetto da oltre due miliardi. Proprio la scorsa estate, peraltro, Old Trafford ha visto il rifacimento del terreno di gioco per la prima volta in 14 anni, con il prato rimosso fino alle fondamenta. Parte dell'erba è stata conservata: sezioni di sette centimetri per lato sono state inserite in piccoli cubi di vetro, racchiusi in una custodia nera. Un souvenir del "Teatro dei Sogni", presentato dal club come un ricordo delle partite più iconiche disputate nello storico impianto di Manchester.