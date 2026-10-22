Tensione alle stelle in casa Manchester United: clamoroso scontro verbale tra Bruno Fernandes e Carrick

COMO - Tensione alle stelle in casa Manchester United. La disfatta del 'Sinigaglia' contro il Como di Fabregas, nella terza giornata della fase a campionato in Champions League, alimenta non solo una crisi cronica di risultati - quattro sconfitte e tre pareggi per i Red Devils tra Premier, Europa e Coppa di Lega - quanto uno spogliatoio spaccato al suo interno e il rischio esonero, sempre più vicino, per Michael Carrick. A puntare il dito contro il tecnico dello United ci ha pensato il giocatore più rappresentativo della squadra, capitan Bruno Fernandes: "Lo staff tecnico ha deciso di non usare la marcatura a uomo, ma quando si concede troppo possesso palla a questo tipo di squadre, recuperarla è difficile. L'allenatore e il suo staff tecnico avrebbero dovuto analizzarlo, non io. A volta bisogna essere più coraggiosi sotto pressione, correre il rischio di pressare alto e mettere in difficoltà l'avversario". Le parole del portoghese, ai microfoni di 'TNT Sport' nel post partita di Como, non sono passate inosservate, tanto che l'allenatore dei Red Devils ha replicato con toni particolarmente accesi e duri.