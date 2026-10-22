Incubo Bruno Fernandes, ladri gli svaligiano casa a Manchester durante la partita di Champions: "Siamo devastati"

Un mercoledì da incubo per Bruno Fernandes , capitano del Manchester United che insieme ai suoi compagni è crollato a Como nel match valido per la 3ª giornata di Champions League e dopo la partita ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa .

Bruno Fernandes, la brutta sorpresa dopo il ko di Como

Stando a quanto riportato dal 'Sun' infatti, sempre ieri "la lussuosa villa da 4 milioni di euro del calciatore portoghese, situata nel nel ricco 'Triangolo d'Oro' del Cheshire, è stata svaligiata da una banda di tre malviventi mascherati". Secondo il tabloid britannico, mentre Bruno Fernandes era impegnato nella trasferta di Como, i ladri "sono entrati nella proprietà con sei camere da letto a Nether Alderley intorno alle 20:30, portandosi via gioielli firmati e altri oggetti costosi" e "non è chiaro se la moglie del 32enne centrocampista, Ana Pinho, e i loro due figli piccoli si trovassero nella proprietà al momento del blitz".