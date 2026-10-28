Lo United conferma Carrick prima della sfida contro la Roma. E c'è l'incontro con Bruno Fernandes

Il tecnico dei Red Devils sembrava destinato all'esonero: ma il Manchester va avanti con lui, pur senza perdere di vista due possibili alternative
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2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 15:50

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Il Manchester United ha deciso di confermare la fiducia a Michael Carrick in vista delle partite di Premier League contro il Chelsea (Stamford Brigde, sabato 31 ottobre, ore 13:30) e di Champions League contro la Roma (Old Trafford, 3 novembre, ore 21). Questo quanto trapela dai media inglesi.

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L'esonero, che sembrava nell'aria dopo le sconfitte contro il Como (1-4 al Sinigaglia in Champions) e Bournemouth (0-3 in casa in Premier), non è arrivato. Scontato dire, però, che i prossimi due match potrebbero essere decisivi per il futuro del tecnico. Secondo Bbc Sport, Carrick avrebbe avuto, ieri, un incontro chiarificatore con Bruno Fernandes.

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Il capitano dei Red Devils aveva criticato le scelte tecniche nel postpartita di Como ed era rimasto in panchina contro il Bournemouth. Dopo il presunto chiarimento con l'allenatore, il trequartista dovrebbe rientrare da titolare contro i Blues. Oltre alla società sono con Carrick anche i tifosi, che puntano il dito contro i giocatori. La Bbc ribadisce, però, che sono restano calde le piste che portano a Eddie Howe e Julian Nagelsmann per l'eventuale sostituzione di Carrick.

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