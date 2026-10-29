Scholes durissimo con Bruno Fernandes: "Imperdonabile, penso debba andare in Arabia Saudita"

Nuovo capitolo della querelle che vede attualmente protagonisti il Manchester United , in crisi di risultati, e Bruno Fernandes , centrocampista entrato in rotta di collissione con il manager Michael Carrick nel dopo gara di Como in Champions League . A commentare la situazione, come già accaduto in passato, è stata un'icona dei Red Devils come Paul Scholes , che ha definito addirittura imperdonabili le dichiarazioni dell'ex Sporting Lisbona, che al termine del match perso 4-1 contro Fabregas aveva sollevato dubbi e interrogativi sulle responsabilità tattiche dello stesso Carrick.

Scholes, che bordata a Bruno Fernandes: "Imperdonabile, penso debba andare in Arabia Saudita"

"Quello che ha detto Bruno Fernandes la scorsa settimana è imperdonabile", ha detto Scholes senza troppi giri di parole, nel corso del podcast The Good, The Bad & The Football. Una presa di posizione che mette in discussione sia la fascia di capitano sul braccio del portoghese sia la sua permanenza all'ombra di Old Trafford: "Come può Bruno Fernandes essere considerato affidabile come capitano di qualsiasi squadra in cui andrà da adesso in poi? Penso che probabilmente debba allontanarsi dal calcio europeo e andare in Arabia Saudita, semplicemente per togliersi di mezzo - ha tuonato l'ex centrocampista dei Red Devils, facendo indirettamente riferimento alla maxi offerta dell'Al-Hilal respinta da Bruno Fernandes nel 2025 -. Non credo che un allenatore o un membro dello staff possa fidarsi di lui dopo quello che è successo". Parole che stanno facendo discutere sui social e all'interno dell'ambiente dello United, nonostante il recente incontro tra manager e calciatore, a margine della fiducia concessa ancora una volta a Carrick dopo il pesante ko con il Bournemouth in Premier.