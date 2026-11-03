La profezia di Mourinho si è avverata, Dalot non dimentica il Milan e Maldini: "Tutti i giorni..."

"Può essere il terzino destro del Manchester United per i prossimi 10 anni. Tutti sanno che ha un potenziale straordinario". Ci aveva visto lungo José Mourinho su Diogo Dalot , arrivato nel club inglese nel 2018, all'età di 19 anni , fortemente voluto dallo Special One , che ne aveva elogiato così le qualità, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di diventare uno dei migliori giovani terzini del calcio mondiale. Dalot , che stasera sfiderà la Roma all'Old Trafford nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League , ha raggiunto il traguardo delle 250 presenze con la maglia dei Red Devils nel derby contro il Manchester City : è il terzo calciatore portoghese nella storia del Manchester United a raggiungerle, dopo Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes . Domenica scorsa, a Londra, contro il Chelsea ha giocato la 258esima partita con lo United. Per 225 volte, pari all'80% delle sue presenze totali, è partito titolare.

Dalot è felice al Manchester United, ma il suo contratto scade nel 2028

Dalot ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista di entrambi i trofei vinti dal Manchester United negli ultimi anni: la EFL Cup nella stagione 2022/23 e la FA Cup nella stagione 2023/24. Il suo impegno e le sue prestazioni sono stati ufficialmente riconosciuti anche dai compagni di squadra, che lo hanno eletto Players' Player of the Season della stagione 2023/24. La scorsa estate, secondo quanto riportato da diversi media europei, Dalot era finito nel mirino del Real Madrid, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo l'addio di Dani Carvajal. Dalot allo United sta bene e il club pensa sia un giocatore fondamentale, ma il contratto è in scadenza nel 2028. In Italia alcuni club tra cui Milan, Juve e Inter hanno chiesto informazioni. In passato anche la stessa Roma aveva provato a portarlo nella Capitale, in prestito con obbligo di riscatto.

Dalot non dimentica il Milan: "Una delle annete più importanti della mia carriera"

Dalot non ha, però, dimenticato la stagione 2020/21, vissuta in prestito al Milan: "È stata una delle annate più importanti della mia carriera. Ricordo il modo in cui il club mi ha accolto e quanto mi sono sentito il benvenuto in un anno per me importante, in cui avevo bisogno di ritrovare la fiducia nel mio calcio. Il Milan mi ha aiutato a tornare a quei livelli".

Dalot su Maldini: "Era tutti i giorni a bordocampo per vederci allenare"

Parole d'elogio per Maldini: "Tutti i giorni Paolo era a bordocampo per vederci allenare. Pioggia, sole o freddo era sempre lì, in giacca e cravatta. Mi diceva: 'Marca così'. Oppure: 'Intervieni in tackle'. Altre volte mi rimproverava perché mi stavo impegnando troppo: 'Sei un giocatore straordinario, stai tranquillo, vedrai che andrà tutto bene'".