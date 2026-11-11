Carrick e il Manchester United ai titoli di coda: a un passo l'accordo con un nome forte per sostituirlo
"Il Manchester United è vicino ad accordarsi con Mauricio Pochettino qualora il club dovesse decidere di separarsi da Michael Carrick". Così Sky Sports News ha annunciato, su X, il progedire delle manovre per arrivare al possibile avvicendamento sulla panchina dei Red Devils tra l'ex difensore e l'attuale ct degli Stati Uniti.
Dopo il successo in rimonta in Champions contro la Roma il Manchester United è scivolato in zona retrocessione
Carrick, che aveva salvato la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta (3-2) in Champions League contro la Roma, è tornato in bilico dopo il pareggio all'Old Trafford contro l'Aston Villa (4-4) nella decima giornata di Premier League. Nel massimo campionato inglese il Manchester United non vince da otto giornate, ovvero da quando lo scorso 30 agosto superò in casa l'Ipswich Town con il finale di 5-2, ed è scivolato in zona retrocessione: terzultimo con 8 punti in classifica, in condominio col Sunderland e con una sola lunghezza di vantaggio sul Crystal Palace fanalino di coda.
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