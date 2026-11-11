Pochettino verso Manchester: quanto costerà (tanto) allo United l'esonero di Carrick

Pochettino verso il Manchester United: quanto costerà l'esonero di Carrick

Semaforo verde per il passaggio di Mauricio Pochettino al Manchester United, che ha scelto di sollevare Michael Carrick dall'incarico di allenatore della prima squadra dei Red Devils, che non vince in Premier League dallo scorso 30 agosto. Il successo in Champions con la Roma di Gasperini, di fatto, ha consentito al manager inglese di guadagnare solo qualche giorno, fino ad arrivare al pirotecnico 4-4 con l'Aston Villa, che non è bastato a convincere la proprietà ad andare avanti insieme. Ora, secondo quanto riportato dai media inglesi, è soltanto questione di tempo per il ritorno in Inghilterra di Pochettino, già protagonista in Premier al timone di Tottenham e Chelsea: per liberare il ct argentino, però, il Manchester dovrà versare 7,4 milioni di sterline nelle casse della Federazione statunitense, mentre l'ufficialità dell'esonero di Carrick è attesa nella giornata di domani, giovedì 12 novembre. Il costo del licenziamento di Carrick e del suo staff si aggirerà intorno ai 5 milioni di sterline. Nell'era post-Ferguson, i Red Devils sono arrivati a spendere oltre 100 milioni di sterline per tutti i cambi di allenatore effettuati negli ultimi anni.

Guardiola uno degli obiettivi per il dopo Pochettino

Il dopo Pochettino è già cominciato. Secondo quanto riportato da The Athletic, la federazione americana avrebbe individuato il principale candidato per il futuro della panchina a stelle e strisce: si tratterebbe proprio di Pep Guardiola, manager che ha già rifiutato in estate la proposta della Figc e del tandem Maldini-Leonardo. L'interesse per Guardiola non è una novità: il tecnico catalano avrebbe già avuto contatti con l'U.S. Soccer, manifestando in passato curiosità per un'esperienza nel calcio americano. La trattativa, tuttavia, non sarebbe semplice, considerando la volontà dell'allenatore di prendersi una pausa dopo l'esperienza inglese. Guardiola rappresenterebbe un colpo straordinario per la nazionale e il movimento statunitense, grazie ai successi conquistati con Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Per lui, si tratterebbe della prima avventura da ct in carriera.