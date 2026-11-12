Ufficiale: il Manchester United esonera Carrick. Pochettino verso la panchina

Il comunicato dell'esonero

"Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League, vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025-26 e totalizzando il maggior numero di punti del campionato in quel periodo - si legge sul sito della società -. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla conclusione, estremamente difficile, che sia necessario un cambiamento per realizzare le nostre ambizioni". "Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United - puntualizza il club -. Proprio come ha fatto da giocatore, durante tutto il periodo trascorso nuovamente al club si è comportato con i più alti standard di dedizione e professionalità. La sua leadership e i risultati ottenuti nella scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto". "Il club intende nominare un successore definitivo il più rapidamente possibile", chiude il comunicato, con il nome di Pochettino che sembra vicinissimo.

Pochettino sarà il nuovo allenatore del Manchester United: a breve l'esonero di Carrick

La decisione è stata presa: decisivo il confronto tra l'amministratore delegato dello United Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox con Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza che detiene il controllo delle strategie sportive del club. I due dirigenti avrebbero raccomandato l'esonero di Carrick, con il quale i Red Devils avevano firmato un contratto di due anni appena sei mesi fa. Il prescelto è Mauricio Pochettino, 54enne argentino che si prepara a tornare in Premier League dopo le esperienze sulle panchine di Tottenham e Chelsea. Il commissario tecnico degli Usa dovrà essere "liberato" dal contratto attualmente in essere con la Federazione statunitense, che prevede una clausola di uscita di circa 8,5 milioni di euro, più le risorse necessarie per risolvere i contratti dei membri dello staff. Non sarà indolore nemmeno l'addio di Carrick per le casse della famiglia Glazer, chiamata a sborsare circa 5 milioni di sterline per il manager inglese e i suoi compagni di viaggio.