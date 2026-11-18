Mauricio Pochettino non ha intenzione di arrendersi al dominio cittadino del Manchester City . Il nuovo allenatore dello United ha risposto con sicurezza alla provocazione di DaMarcus Beasley, ex giocatore dei Citizens e oggi opinionista di TNT Sports, che aveva ipotizzato un futuro ancora a tinte blu per Manchester.

Pochettino suona la carica: "Manchester per sempre blu? Le cose cambieranno"

"Manchester per sempre blu? Assolutamente no, vedrete. Datemi tempo e le cose cambieranno", ha dichiarato il tecnico argentino, pronto a cominciare la sua nuova esperienza sulla panchina dei Red Devils dopo l'ultima uscita da commissario tecnico degli Stati Uniti. La missione è chiara: riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese e interrompere il ciclo vincente dei rivali cittadini, protagonisti da anni di successi e trofei.

Pochettino: "La situazione non è all'altezza dello United e della sua tifoseria"

Pochettino è consapevole della portata del compito, ma non nasconde l'entusiasmo per la sfida che lo attende: "Siamo entusiasti perché la nuova sfida è importante, ma è proprio l'adrenalina che cerchiamo. Sarà un lavoro diverso, ma abbiamo l'esperienza necessaria per affrontarlo. Dovremo mettere in campo il nostro buon senso nel modo in cui affronteremo tutte le questioni. Sappiamo che questa non è una situazione all'altezza di un club come il Manchester United e della sua tifoseria".