MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non è stato l'esordio che sperava sulla panchina del Manchester United per Mauricio Pochettino, travolto a Liverpool alla sua prima partita alla guida dei 'Red Devils' che lo hanno scelto per sostituire l'esonerato Michael Carrick .

Liverpool-Manchester United 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il drone, il caso GTA 6 e il ko Liverpool: inizio a da incubo per Pochettino

Un 4-0 pesantissimo quello incassato dall'ex ct degli Usa ed ex allenatore del Tottenham ad Anfield Road, che ha visto la sua squadra restare in dieci dopo appena 8' per l'espulsione di Yoro e poi crollare sotto i colpi dei 'Reds'. Una batosta arrivata dopo una settimana da incubo, aperta dalle polemiche che hanno coinvolto l'attaccante Bryan Mbeumo (criticato dai tifosi per aver fatto le ore piccole con il nuovo videogioco GTA 6 proprio alla vigilia del primo allenamento con il nuovo tecnico) e per il 'caso' del drone che ha ripreso la prima seduta di lavoro di Pochettino e del suo staff (con il video finito poi sul web).

I tifosi del Manchester United ora temono la retrocessione

Un inizio in salita dunque per il 54enne tecnico argentino, mentre dopo 11 giornate di Premier League i tifosi iniziano a temere la retrocessione e in Inghilterra si comincia a paragonare la situazione del Manchester United (penultimo con 8 punti) a quella vissuta la scorso anno dal Tottenham, che a questo punto del campionato aveva 10 punti in più rispetto ai 'Red Devils' e riuscì poi a salvarsi solamente all'ultima giornata.