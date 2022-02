Conte, la rivelazione su Paratici: "Ha preso Kulusevski per danneggiarmi! E Lukaku..."

Dopo la vittoria contro il Manchester City l'aria è più rilassata in casa Tottenham , tanto che anche Antonio Conte si è lasciato andare a scherzi e battute in conferenza stampa citando l'amico Pantaleo Corvino , ex ds del Lecce e della Fiorentina . Non contento, l'allenatore salentino ha concesso una lunga intervista ai media inglesi in cui ha rivelato alcuni retroscena che hanno dell'incredibile. L'ex tecnico dell'Inter ha rivelato, scherzando, di essere arrivato ai ferri corti con Fabio Paratici - suo grande amico, oltre che collega e attuale direttore generale degli Spurs - durante il mercato: tutta colpa di... Dejan Kulusevski !

Paratici ai ferri corti con Conte per Lukaku e Kulusevski

Arrivato a gennaio dalla Juventus, Kulusevski ci ha messo un po' ad ambientarsi a Londra ma ha trovato un importantissimo gol proprio nella sfida in casa del City di Guardiola vinta poi 3-2, quando ha servito anche un assist. "Dejan non mi ha sorpreso - ha ammesso Conte in un'intervista a Standard Sport - Lo avevo già chiesto quando io ero all'Inter e lui alla Juve. Ne avevo parlato anche a Paratici ma lui mi ha voluto tagliare fuori dall'affare: lo ha preso non per rafforzare la Juventus ma solo per danneggiare me!". Conte e Paratici sono tornati a lavorare insieme al Tottenham dopo gli anni in bianconero ma i due si conoscono da tempo. "Fabio ci ha provato anche con Lukaku perchè sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra - ha aggiunto - In quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato".