Conte, il clamoroso retroscena sull'addio: "Ha rinchiuso i giocatori e..."

Non tutte le storie hanno un lieto fine e l'avventura di Conte al Tottenham ne è l'esempio. L'allenatore italiano, in seguito ad alcune dimostrazioni di malessere mostrate nei confronti della proprietà, ha deciso di concludere la sua avventura agli Spurs in anticipo, di comune accordo con il club. Troppo diverse le ambizioni della società e quelle del tecnico ex Inter e Juventus che ha una vera e propria ossessione per la vittoria. Prima di concludere la sua esperienza a Londra Conte le avrebbe provate proprio tutte, fino ad arrivare ad un "disperato" tentativo per scuotere i suoi giocatori...