"Non chiamateci più Tottenham": l’incredibile mail inviata dal club alle emittenti tv

Il Tottenham ha deciso di prendere una posizione chiara sulla propria identità: non vuole più essere chiamato "Tottenham" . Il club ha inviato una comunicazione ufficiale alle emittenti televisive chiedendo di utilizzare il nome completo, "Tottenham Hotspur", oppure la versione abbreviata "Spurs". La motivazione è legata al fatto che "Tottenham" è il nome del quartiere di Londra in cui la squadra ha sede, ma non rappresenta la sua vera denominazione.

Il Tottenham "cambia" nome: ecco la richiesta e il motivo

Inoltre, il termine "Spurs" è un marchio più distintivo e unico nel panorama calcistico inglese, a differenza di nomi più comuni come City o United. La scelta ha sorpreso molti, soprattutto perché arriva in un momento complicato per il club, attualmente lontano dai vertici della Premier League. Tuttavia, sembra che per la dirigenza sia una questione di immagine e branding, un dettaglio che ritiene strategicamente rilevante per il futuro.